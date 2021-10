Arezzo-Foligno, Monaco: "Andiamo a fare la nostra partita"

In un momento delicato, il Foligno è chiamato oggi a un delicato test sul campo dell'Arezzo. L'allenatore dei falchetti Monaco alla vigilia ha parlato di determinazione e di concentrazione da mettere in campo contro una delle pretendenti alla vittoria finale del girone, in un momento in cui al Foligno serve un risultato positivo per invertire il trend: "Con l'Arezzo è test importantissimo. Noi andiamo a cercare di fare la nostra partita, non andiamo a sicuramente con la mentalità di prenderle. Dobbiamo controbattere come fatto in Coppa Italia, cercando di portare a casa un risultato positivo". Sul neo acquisto Bengala arrivato in settimana, Monaco ha sottolineato: "Bengala è un giocatore di cui avevamo bisogno. Il ragazzo si è presentato con tanto entusiasmo e voglia perché conosce la piazza di Foligno. Sarà uno dei volti nuovi". Sulla preparazione alla gara, invece, Monaco ha continuato: "Abbiamo cercato di lavorare senza fossilizzarci troppo sui moduli. Noi dobbiamo cercare di trovare le giuste motivazioni, scendendo in campo determinati per fare meno errori possibili, perché fino adesso alcuni errori individuali ci sono costati cari". L'allenatore, poi, ha continuato la conferenza parlando anche degli indisponibili: "Vespa ha accusato di nuovo dolore alla caviglia e non farà parte dei convocati. Anche Lamin è fermo per stiramento. Non sono entrambi disponibili". Tutto concludendo con mercato e prospettive future: "La società sta lavorando perché loro sanno dove abbiamo mancanze numeriche. Sono sereno sapendo che la società sa quello che deve arrivare. Abbiamo rosa vasta, fatta di ragazzi giovani che hanno bisogno di esperienza. Però adesso ci servono i punti e i risultati".