Pallacanestro Perugia, il derby con la Pink Terni è tuo: poker di vittorie e primato in classifica

Un’inarrestabile Sisas Pallacanestro Perugia fa suo anche il derby con l'Acea Pink Terni conquistando la quarta vittoria di fila che vale il primato alla fine del girone di ritorno.

Le biancorosse di coach Posti potranno iniziare la fase ad orologio, che prenderà il via fra due settimane, da prime della classe. Merito del successo per 59-39 conquistato al PalaRota di Spoleto contro la Pink Terni.

Mattatrice del match Giulia Ricci, protagonista con i suoi 21 punti.

“Abbiamo affrontato un’avversaria molto rimaneggiata – sottolinea coach Francesco Posti - ma abbiamo giocato con l’intensità giusta fin dalle prime battute, come fatto nelle ultime partite. Complimenti alle ragazze per quanto fatto in questa prima parte di campionato".

"Adesso - conclude il Coach delle biancorosse - sfruttiamo la sosta per continuare ad allenarci al meglio in vista della parte decisiva della stagione”.

Gli fa eco il Direttore Generale della Pallacanestro Perugia Mauro Manganello: “Complimenti alla squadra. Abbiamo fatto due campionati diversi, in pratica, ma quello che stiamo facendo in questa seconda parte è qualcosa di molto importante. Sono convinto che da qui al 10 giugno potremo fare belle cose...”.

IL TABELLINO DI ACEA PINK BASKET TERNI-PALLACANESTRO PERUGIA 39-59

ACEA PINK TERNI: Gigli,Burini 10, Bondziukh, Sezgin 2, Tirinzi, Maglio 8, Vapne 2,Margaritelli 8, Samoylych 2, Testasecca 2 , Fausti, Paluello 5. All.:Piermarini, ass.: Bimbo.

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA: Olajide 9, Riccioni 2, Soli, Ricci 21, Stefanelli, Aquinardi9, Cragnolino 10, Cardinali 2, Manganello, Vescovi 6. All.: Posti,ass. Bencivenga.