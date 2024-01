Lotteria Italia, l'estrazione dei biglietti vincenti

Torna il tradizionale appuntamento dell'Epifania con l'estrazione dei premi della Lotteria Italia 2023-2024. L’estrazione finale dei premi di prima categoria avviene durante la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi" di Rai Uno. È possibile acquistare i biglietti cartacei della Lotteria Italia 2023 fino alle ore 21 del 6 gennaio 2024.

Il primo premio di prima categoria è da 5 milioni di euro. L'importo degli altri premi sarà determinato solo oggi, giorno dell’estrazione, dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Lotteria Italia, i biglietti

Crescono le vendite della Lotteria Italia 2023 in Umbria dove, riporta agipronews, sono stati staccati 132.040 biglietti, il 9,9 % in più rispetto allo scorso anno. La provincia di Perugia rimane davanti nella classifica delle vendite, con 70.980 tagliandi venduti (+11,1%). Tuttavia è considerevole anche la crescita a Terni dove si tocca quota 61.060 per un aumento dell’8,6%.