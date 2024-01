Lotteria Italia, tutti i biglietti vincenti: l'elenco completo dei premi

Ecco tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti sabato 6 gennaio 2024.

Biglietti vincenti Lotteria Italia 2023 2024

Primo premio da 5 milioni di euro, secondo da 2,5 milioni, terzo da 2 milioni, quarto da 1,5 milioni e quinto da 1 milione. I premi complessivi saranno in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 quelli di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Rispetto allo scorso anno, 5 premi in più di seconda categoria e 10 premi in più di terza. I premi di seconda categoria vengono aumentati da 50 a 100mila euro.