Cucinelli finisce in un cartone animato su Ray Yoyo: 'presta' la voce a Casimiro da Solomeo

"Un’esperienza che mi rende molto orgoglioso, come essere umano e anche come nonno". Così Brunello Cucinelli descrive sul proprio profilo Instagram la parentesi da doppiatore vissuta per un cartone animato in onda su Rai Yoyo.

"Sono stato invitato a prestare la voce al personaggio Casimiro da Solomeo in un episodio di Lampadino e Caramella - racconta lo stesso imprenditore umbro della moda in un post -, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Sono onorato di aver partecipato a questo progetto educativo di grande interesse umano, civile, etico e culturale, e desidero fare i complimenti agli autori, i disegnatori, gli interpreti e tutti i professionisti di Rai Yoyo che con il cuore rendono possibile questa bellissima iniziativa".

E ancora: "Grazie per quello che fate perché siete un esempio affascinante di umanità e una fonte d’ispirazione per i bambini e forse, soprattutto, per noi adulti: le barriere sono molto più facili da superare di ciò che pensiamo, come c’insegnano i bambini ogni giorno, con la spontaneità e l’immaginazione - conclude Cucinelli - che li rendono così speciali".