LIBERO PENSIERO Io sto con l’Arena Castagner. E voi?

Intitolazione del Santa Giuliana a Ilario. Nulla quaestio. Ma non illudiamoci sul doppio nome.

Una decisione che la città condivide pienamente, senza riserve di sorta. Quell’arena, che ospita anche eventi di popolarità internazionale, costituisce un’eccellente cassa di risonanza. Per portare nel mondo il nome di uno sportivo gentiluomo, i cui meriti sono troppo noti per essere qui declinati.

Siamo stati i primi ad aprire un dibattito sul tema.

Appaiono peraltro risibili le flebili obiezioni di chi parla di desacralizzazione, in rapporto al nome di Santa Giuliana che verrebbe depennato o minimizzato.

Non c’entra niente. Il complesso conventuale di Santa Giuliana, carico di storia, arte, sacralità, non viene scippato di nulla. È altra cosa e continuerà a vivere con le sue manifestazioni e come polo formativo linguistico d’eccellenza.

Quello su cui è invece opportuno riflettere è l’illusione del mantenimento della doppia denominazione. Tanto per chiamare le cose col loro nome. Si tratterà di un cambiamento, non di un affiancamento.

Accadrà qualcosa di simile a quanto si è verificato col Palaevangelisti. Ricordo che, all’atto della stipula dell’accordo con la Barton, si promise solennemente che quella struttura avrebbe conservato il doppio nome. Ossia che si sarebbe chiamata Palaevangelisti-Barton. Si trattava di una (non) pia illusione.

Difatti, sia per questione di sintesi e praticità della comunicazione, sia in omaggio al principio “chiodo scaccia chiodo”, quella struttura è unanimemente indicata come Palabarton. Sfido il lettore a trovare una comunicazione in cui compaia il nome Evangelisti.

Il che, significa, perdere una connotazione storica di rilievo.

Lo stesso accadrà per il Santa Giuliana. Che, naturalmente, verrà appellato col solo nome Castagner. Cosa che non è irrituale né scandalosa. Perché Ilario era un galantuomo. E senza fare oltraggio a Santa Giuliana. Io sto con l’Arena Castagner. E voi?