LETTI PER VOI. “Alta Valle del Niccone e Val di Pierle”, un libro utile. Anzi: necessario

Due realtà vicine e complementari, sebbene divise dalla linea di confine regionale (fra Umbria e Toscana), segnata dal corso del torrente Niccone.

Il libro è stato presentato con successo, nel àmbito di un partecipato evento, il giorno 29 ottobre nei locali liscianesi della Pro Loco

Marcello Silvestrini, docente di lungo corso di italianistica a Palazzo Gallenga, si è accinto a questo fondamentale lavoro con umiltà e spirito di servizio, potendo contare sul sicuro viatico di una cultura consistente e generosa, frutto di studi e riflessioni, di saperi e pulsioni dell’anima.

Il libro, pubblicato da Icona, in edizione bilingue (italiano-inglese), si avvale, oltre che di un testo accurato e ben scritto, di un apparato iconografico di lusso che ne fa un prodotto editoriale di rango: molto più di una semplice Guida.

I contributi fotografici sono di Bruno Franchi Zauli, le riprese aeree di Ildo Nicoletti.

Il libro gode del contributo del Comune di Lisciano Niccone, del neonato Comitato ‘Insieme per la Valle’, della Pro Loco di Lisciano, del Gruppo Sportivo Mercatale.

La prefazione – sia detto senza prosopopea, dato che proprio a Lisciano Niccone è venuto alla luce – è dell’Inviato Cittadino.

Lo schema del lavoro è quadripartito. Una parte generale di valenza storica con riferimento a rocche e castelli, corridoio bizantino, battaglia del Trasimeno…

Poi due sezioni, rispettivamente dedicate a Lisciano e Mercatale oggi. Piazze, castelli, chiese e opere d’arte in esse contenute.

Quindi i manieri, sentinelle della Valle.

Per finire con l’elenco dei “motivi” per i quali vale la pena di soggiornare e valersi dei servizi offerti dal territorio.

Il sottotitolo di questo libro (Storia e vita di Lisciano Niccone e Mercatale) è centrato e prezioso. Avrei perfino detto “Storie di vita”. Perché evidenzia come la vicenda umana si dipani per storia e storie, come la macrostoria sia punteggiata di microstorie, esiti e saperi che hanno il sapore della vita dell’uomo. E la robusta bibliografia vale a dar conto del rigore e dell’amore paziente con cui questo studio è stato affrontato e condotto.

Un libro, insomma, bello e utile. Che si può leggere e consultare. Perfino meditare. Un’opera che ti fa sentire fierezza e appartenenza. Un libro che non è fatto per gli “stranieri”. Sì, certo, anche per loro. Ma specialmente per noi. Che proviamo, magari di rado, la voglia di riflettere su noi stessi. Per cercare di capire come siamo e com’erano quelli che ci hanno preceduto. Magari, profetizzando schegge di futuro.