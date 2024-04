ASCOLTATI PER VOI Dall’Olanda con amore. Ai Notari gli Streetsingers

Per un matrimonio che regge alla prova del quarto di secolo.

Musica dal Mondo edizione 2024-XXV propone una compagine proveniente dalla città di Weert, nel sud del Paese dei mulini a vento e dei tulipani (tanto per sfruttare un luogo comune!).

Si autodefiniscono – in modo giocoso e autoriduttivo – Streetsingers, ossia “cantanti di strada”. Ma sono tutt’altro che sprovveduti: lo si vede da una lettura attenta e rigorosa delle parti.

Autorevolmente diretti da Noël Seerden, accompagnati dal virtuoso pianista Bert Peeters, hanno proposto musiche di Bach, Haendel, Franck. Insieme a spiritual e canti della tradizione popolare.

Si esibiscono in vari Paesi. Prediligendo manifestazioni corali. Cantano in chiesa e sono versati per la polifonia da 4 a 8 parti.

Non disdegnano la musica pop, il musical e il jazz. Dimostrando una notevole versatilità.

Sono un cospicuo gruppo di quasi cinquanta persone, in prevalenza declinato al femminile. Seguiti da familiari che scattano, riprendono e fanno il tifo. Un gruppo di ospiti che fanno la fortuna delle nostre strutture ricettive. Oltre ad assaporare e far conoscere le nostre eccellenze territoriali storico-culturali. Non meno che enogastronomiche.

Il direttore ha un brillante cursus honorum che passa per progetti ed eventi. Insegna in scuole di diverso ordine nella regione di Weert. È un personaggio insignito dell’Ordine di Orange Nassau, decorazione militare e civile olandese che risale al 1892.

Numeroso il pubblico costituito non solo da perugini, ma anche da molti turisti che in questi giorni affollano la Vetusta.