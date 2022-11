Violenza sulle donne, due casi in pochi giorni nel tuderte: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia a piede libero. Episodi simili con donne vittime della violenza di mariti e compagni. Violenza fisica ripetuta, secondo le denunce, che ha spesso e volentieri superato il limite. Visto che una delle due donne è dovuta ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate, giudicate guaribili in 15 giorni.

Entrambi gli episodi si sono verificati nel tuderte. Nel primo caso una signora ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno. La donna ai militari ha riferito che non era la prima volta che accadeva e di non aver mai sporto denuncia. In conseguenza delle lesioni riportate la donna aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari, i quali riscontravano ferite giudicate guaribili in giorni 15.

Il presunto aggressore, dopo gli accertamenti che il caso ha richiesto, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Spoleto.

Nel successivo intervento una giovane donna ha riferito di condotte violente e vessatorie da parte del marito. Ai militari intervenuti ha raccontato di essere spaventata da queste continue aggressioni e di temere per la propria incolumità. La giovane madre e la figlia sono state collocate presso una struttura protetta, mentre il marito è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto.