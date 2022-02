Valentina Lodovini al Teatro degli Illuminati: “La prima volta da professionista, un’emozione”

Successo annunciato per il monologo di Dario Fo e Franca Rame, che ieri sera, martedì 1 febbraio 2022, l’attrice Valentina Lodovini ha interpretato sul palco del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, per il secondo appuntamento per la Stagione di prosa e danza. Una prima volta dopo l’esordio “a tre anni e mezzo con la scuola di danza di Alessandra Carmignani” ha ricordato emozionata alla fine dello spettacolo, intrattenendosi brevemente con il pubblico, che ha letteralmente riempito tutti i posti del teatro.

“Esibirsi su questo teatro è una grande emozione e fino ad un minuto prima di entrare in scena temevo di non farcela”. “Un onore averla nella nostra stagione. Ora che il ghiaccio è rotto, deve assolutamente tornare” hanno commentato il sindaco Luca Secondi, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi ed il vicesindaco Giuseppe Bernicchi, presenti alla rappresentazione.

“Un’emozione avere nel teatro cittadino una di noi che ce l’ha fatta, perché ci ricorda che realizzare i propri sogni è possibile, grazie al talento, che Valentina indubbiamente ha, e alla determinazione. Ma un’emozione anche vedere di nuovo il nostro teatro pieno e tornare a sperare che la normalità sia possibile nel rispetto di tutte le precauzioni. La risposta in termini di abbonamenti e di pubblico che la Stagione di prosa sta avendo è un segnale che non può essere ignorato. I tifernati vogliono tornare a teatro. Anche per questo motivo abbiamo deciso di irrobustire l’offerta della Stagione teatrale con uno spettacolo fuori abbonamento, una pomeridiana prevista il 13 febbraio, domenica, insieme ad Enrico Lo verso, attore di teatro, cinema e televisione, molto conosciuto che presenterà “Uno nessuno e centomila” nell’allestimento di Alessandra Pizzi, che ha vinto il premio Franco Enriquez e il premio Delia Cajelli per il teatro, prima che la pandemia chiudesse le porte a tutti i luoghi della cultura”.