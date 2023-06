Spoleto, donna vaga per strada in prossimità di un passaggio a livello: soccorsa della Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto sono intervenuti in viale Marconi per la presenza di una donna in difficoltà che vagava nei pressi del sottopasso della ferrovia, in stato confusionale.

Rintracciata la donna, i poliziotti l'hanno avvicinata, insieme con il personale sanitario, chiedendo se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. La 58enne, apparentemente disorientata, non è riuscita, però, a fornire una risposta chiara agli operatori, mostrando subito evidenti difficoltà.

Gli agenti, a quel punto, hanno affidato la donna al personale del 118 che, dopo le prime cure sul posto, l’hanno accompagnata presso l’Ospedale San Matteo degli Infermi per ulteriori accertamenti.