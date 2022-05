Parcheggia l'auto vicino al cimitero, si toglie le scarpe e si addormenta: era completamente ubriaco

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno denunciato un uomo per essersi messo alla guida della sua vettura con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge.

I poliziotti sono intervenuti lungo la strada che conduce al cimitero di Belfiore, dove era stata segnalato un'auto ferma con le luci di posizione accese e delle scarpe poggiate a terra, vicino al veicolo.

Il conducente era, però, all’interno dell’auto in sosta, con ancora il motore acceso. Identificato come un cittadino italiano residente fuori provincia, con a carico diversi precedenti di polizia, l’uomo è apparso, fin da subito, in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici.

Sentito in merito dagli agenti, il conducente ha dichiarato di essersi fermato poiché non era più in condizioni di guidare. Sottoposto al test dell’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito.

Il veicolo è stato posto sotto sequestre, mentre l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e riaccompagnato presso il suo domicilio dagli agenti, visto che non poteva guidare.