Tumori femminili, le Torri di Properzio si colorano di rosa per le donne che lottano contro la malattia

Le Torri di Properzio fino a sabato si illuminano di rosa per testimoniare la vicinanza alle donne che stanno combattendo la malattia contro il tumore al seno. Il Comune di Spello, in occasione del Mese della prevenzione ha aderito alle giornate dedicate alla sensibilizzazione e prevenzione, promuovendo in collaborazione con l’associazione “Donne Insieme Odv" di Foligno, l’illuminazione di uno dei monumenti simbolo della città e un appuntamento di approfondimento e di confronto sulla salute del seno.

L’iniziativa, in programma per domani pomeriggio, 29 ottobre, alle15.30 nella sala dell’Editto del Palazzo Comunale, dopo i saluti istituzionali, vedrà la partecipazione di diversi esperti tra cui Mara Eleuteri, psiconcolga, Marina Lillacci, direttore di Radiologica- Senologica Screening, Gianfranco Lolli, chirurgo senologo responsabile Breast Unit, e Monica Sassi, responsabile Struttura semplice e dipartimentale Oncologia Area Nord; interverrà anche Silvia Ferrari.