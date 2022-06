Carabinieri, ma anche infermieri: così hanno salvato la vita a un'anziana che si era ferita in casa

I parenti temevano che l'anziana congiunta fosse ormai morta. Riversa a terra, priva di coscienza, in un lago di sangue. Hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Todi forse con poche speranze di poter salvare la donna, ma la speranza, che è l'ultima a morire, questa volta si è tradotta in realtà.

I carabinieri arrivati nell'appartamento, infatti, hanno appurato che, per quanto in maniera appena percettibile, la donna respirava ancora. Hanno iniziato a praticare interventi di primo soccorso in attesa del 118. Il personale sanitario a quel punto ha predisposto il trasferimento dell'anziana all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove l'anziana è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ricomporre la grave ferita che aveva al braccio, conseguenza di un brutto incidente domestico.

Quando i carabinieri hanno chiamato per sapere come stesse, hanno ricevuto la conferma: il loro intervento ha, con tutta probabilità, scongiurato la morte della signora. Un'azione provvidenziale sottolineata anche dal dirigente medico del 118 che ha scritto ai superiori dei militari intervenuti per congratularsi per il loro intervento, anche al di fuori dei compiti tradizionali. Con le manovre eseguite, hanno reso possiible l'intervento d'urgenza a cui la donna è riuscita ad essere sottoposta.