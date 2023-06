Strade sommerse dalla vegetazione, Civica Piegaro e Comitato Pievaiola chiede interventi di manutenzione

La Civica Piegaro e il Comitato Pievaiola, con il suo capogruppo e portavoce Augusto Peltristo, insieme ai consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei, sono tornati a sollecitare con una missiva Regione e Provincia di Perugia affinché si intervenga per "l'immediata pulizia delle banchine stradali che sono attualmente ricoperte da folta vegetazione che rappresenta un vero pericolo per la sicurezza stradale".

"Sono anni - commenta Peltristo - che ci battiamo per la sicurezza stradale, oltre al problema del manto stradale in dissesto in molte strade e la carenza di segnaletica orizzontale e verticale si è aggiunto ora il mancato taglio della vegetazione lungo le banchine che rappresenta un rischio per l'incolumità dei cittadini". "Nella missiva - aggiungono i consiglieri - abbiamo richiesto l'immediato taglio della vegetazione e la pulizia delle cunette in molte strade regionali, come la statale 220 Pievaiola, ma anche strade provinciali come la Settevalli, la 307 e 309 di Piegaro, la 315 di Mugnano, 340 di Spina e la 321 di Castiglione della Valle". "La sicurezza stradale - conclude Peltristo - è una delle priorità da perseguire sempre".