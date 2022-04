Finti tecnici fanno sparire i gioielli di un'anziana, indagini in corso

Ci sono troppi amianti nell'acqua di casa, l'oro è meglio metterlo nel frigorifero al riparo dalle eventuali radiazioni. Un consiglio? Piuttosto un raggiro, quello nel quale è caduta una anziana spoletina, raggirata da finti operatori della società idrica. Che ieri, con tanto di tute da lavoro, si sono presentanti alla sua porta, chiedendo di poter entrare in casa e verificare i livelli dell'acqua e l'eventuale presenza di metalli nocivi.

I sedicenti tecnici hanno aperto il rubinetto e ovviamente hanno registrato livelli eccessivi, pericolosi per la salute. Invitando, di conseguenza, la padrona di casa a seguire il loro consiglio. La donna, evidentemente allarmata da quanto detto dai due, ritenendoli in buona fede dei veri esperti, ha provveduto a portare i gioielli nel frigorifero. Da dove sono improvvisamente spariti insieme ai tecnici. Ora ricercati dagli agenti del commissariato di Spoleto, a cui si è rivolta la cognata per aiutare la vittima del furto, particolarmente scossa per l'accaduto. Le indagini sono in corso.