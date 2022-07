Monte Cucco, voleva uccidersi soffocandosi con delle fascette da elettricista: salvato

Si era stretto due fascette bloccanti al collo e voleva così farla finita dopo essersi adagiato su un prato di Monte Cucco a Sigillo. Ma due passanti hanno lanciato l'allarme vedendo quell'uomo steso a terra in quella parte di montagna poco agevole da raggiungere. In zona passavano, per andare ad una cerimonia, i militari forestali di Scheggia e Pascelupo che hanno raccolto le prime informazioni e si sono subito attivati. Al gruppo si sono uniti anche alcuni responsabili del Soccorso Alpino. In poco tempo sono riusciti a raggiungere l'uomo, bloccarlo e tagliare le fasce auto-bloccanti che stavano per ucciderlo. Fondamentale è stato l'intervento sia dell'Appuntato Emanuele Cascioli che del presidente del Cnsas. L'uomo è stato poi consegnato al personale medico del 118 che lo ha trasferito in ospedale a Perugia. L'uomo non è in pericolo di vita. Nella sua auto è stata trovata anche una corda con un cappio.