Valtopina, più sicurezza con l'installazione di 21 telecamere di videosorveglianza

Valtopina punta sulla tecnologia per la vigilanza e la sicurezza. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale di Valtopina che prevede l'installazione di 21 telecamere, di contesto e di osservazione, fissate in punti strategici del paese e delle frazioni, per garantire la sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e privato. L’impianto include anche un sistema di gestione e trasporto dei flussi video verso sale di controllo, un videoserver per l’acquisizione delle immagini provenienti dalle telecamere e un sistema di registrazione e conservazione delle stesse.

L’innovativa infrastruttura tecnologica sarà collegata a centrali delle forze dell’ordine, alla stazione dei Carabinieri e agli uffici della Polizia locale, costituendo un valido strumento per migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini e contrastare forme di illegalità. Gli occhi elettronici garantiranno la copertura di tutto il territorio comunale, attraverso la sorveglianza dei principali accessi e nodi viari. Le 21 telecamere consentiranno di indicare, in tempo reale, eventuali infrazioni ai danni del patrimonio pubblico e privato e il transito di autoveicoli rubati, senza assicurazione o bollo, nonché di segnalare chi supererà i limiti di velocità all’interno del paese.

"L'impianto di videosorveglianza – evidenzia il sindaco Lodovico Baldini – rappresenta un’innovazione importante, utile a garantire ai cittadini sicurezza, legalità e tranquillità su tutto il territorio comunale, incluse le frazioni, che sono parte integrante del progetto perché considerate cuore del paese insieme al centro storico. Grazie a questa iniziativa, e alle tante altre realizzate negli ultimi quattro anni e mezzo sul fronte della sicurezza, della qualità della vita, del decoro urbano e dello sviluppo, Valtopina fa un grande salto in avanti".

Il progetto è stato realizzato dall’Area Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio del Comune di Valtopina. I lavori, eseguiti in sinergia con alcune aziende specializzate, prevedono anche l’installazione della fibra ottica e l’arrivo della connessione internet veloce in tutto il paese.