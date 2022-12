Sicurezza, rispetto delle normative sul lavoro e viabilità: i carabinieri passano al setaccio Spoleto

Contrasto allo spaccio, rispetto delle norme in materia di lavoro negli esercizi commerciali con particolare riferimento a bar, ristoranti e pizzerie; controllare la circolazione stradale sia contro gli eccessi alla guida che come forma di prevenzione di altri reati. Questi gli obiettivi dei controlli disposti dalla compagnia dei carabinieri di Spoleto, in collaborazione con i militari del Nas e del nucleo ispettorato del lavoro. In diversi quartieri della città, i militari hanno provveduto a controllare le vie per la prevenzione dei furti in abitazione e al contempo un’opera di contrasto all’annoso fenomeno della droga che coinvolge i giovani e per il quale l’Arma impiega significative energie a partire dalla prevenzione nelle scuole.

Durante i controlli sono stati sequestrati complessivamente 5 grammi tra cocaina e hashish. Segnalando in Prefettura 5 giovani per detenzione ai fini personali di sostanze stupefacenti.

Contestualmente le pattuglie sul territorio unitamente ai Reparti Speciali dell’Arma hanno effettuato accesso all’interno di bar-pizzerie con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia sanitaria, nonché riscontrare l’ossequio della normativa sui luoghi di lavoro e l’antinfortunistica in generale. I controlli hanno evidenziato la corretta applicazione della normativa sanitaria all’interno delle cucine e nella conservazione dei cibi oggetto di somministrazione ai clienti ma hanno accertato violazioni in materia antinfortunistica sui luoghi di lavoro con conseguente emissione di ammende per complessivi 11mila euro e sospensione dell’attività imprenditoriale di un locale commerciale del territorio. Inoltre, un uomo di 47 anni è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico di gran lunga al di sopra della norma con ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo. Mentre un 66enne gravato da un foglio di via obbligatorio dal territorio comunale è stato denunciato per aver violato il dispositivo.

Sono stati complessivamente controllati 111 persone; 87 veicoli; 5 esercizi commerciali ed emesse 14 contravvenzioni al Codice della Strada.