Il 60enne è stato portato in carcere dove deve scontare una pena di 6 anni e mezzo.

Gravissimi gli episodi criminosi contestati che facevano emergere azioni scabrose operate da baby squillo dietro compensi in denaro, ricariche di cellulare e altre controprestazioni monitorate da diversi soggetti sfruttatori a favore di diversi individui con l’utilizzo di camere d’albergo e la possibilità inoltre di periodiche controprestazioni sessuali dietro veri e propri stipendi fissi ricevuti dagli sfruttatori.

Il provvedimento scaturisce da condotte commesse tra Terni e Spoleto nel 2014 che hanno visto l’uomo condannato per sfruttamento della prostituzione minorile ai danni di due ragazzine, all’epoca dei fatti minorenni, nonché di violenza aggravata consumata.

I militari della Compagnia di Spoleto hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di esecuzione penale, uno spoletino 60enne condannato per reati sessuali nei confronti di ragazze minorenni.

Regali e ricariche di cellulare per far prostituire due minorenni: 60enne condannato e portato in carcere