Gubbio, furto con scasso in tabaccheria con 10mila euro di bottino: arrestato

I Carabinieri di Gubbio hanno arrestato e condotto in carcere un 41enne ritenuto l'autore del furto avvenuto alla fine del mese di gennaio in danno di una tabaccheria del centro cittadino.

L'uomo, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe forzato il distributore automatico davanti la porta di ingresso dell'esercizio commerciale e una volta entrato nel locale, avrebbe rubato denaro contante, tabacchi, gratta e vinci per un valore totale di quasi diecimila euro.

Dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e controllando i dati delle riscossioni dei gratta e vinci oggetto di furto, i Carabinieri sono arrivati a identificare l'uomo, già arrestato in passato per reati legati al possesso e spaccio di stupefacenti nonché e già sottoposto alla misura dell'obbligo dì presentazione in caserma per due tentati furti commessi a Perugia.

IL 41enne è stato rintracciato in un appartamento a Perugia, nella zona di San Sisto, e arrestato.