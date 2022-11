Ruba in negozio e si fa beffe del commerciante, denunciato dagli agenti del commissariato di Spoleto

Mentre erano impegnati in controlli alla stazione di Spoleto, gli agenti sono stati avvicinati da un cittadino che ha raccontato di aver individuato un uomo - successivamente identificato come un 60enne italiano - che nei giorni precedenti aveva rubato nel suo negozio.

Il commerciante ha raccontato agli agenti di aver invitato l’uomo a riconsegnare quanto asportato dal negozio ma il 60enne lo aveva minacciato e schernito mostrando la collana trafugata qualche giorno prima.

Gli agenti, a quel punto, hanno individuato l’uomo - noto per alcuni precedenti di polizia e con a carico un foglio di via obbligatorio dal Comune di Spoleto - che, sentito in merito al possesso dell’accessorio, non ha fornito motivazioni attendibili.

Dopo averlo accompagnato in commissariato per accertamenti, i poliziotti hanno sottoposto il 60enne a perquisizione che ha dato esito positivo.

Infatti, occultati tra i vestiti e in una borsa, gli agenti hanno rinvenuto altre 5 collanine - poi riconosciute dal titolare dell’esercizio commerciale come di sua proprietà e asportate di recente dal proprio negozio - alcuni capi di abbigliamento muniti di etichette e una carta di debito, risultata rubata, di cui l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 60enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato, ricettazione, minacce e inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Tutta la refurtiva, invece, è stata sottoposta a sequestro.