Rovescia il cocktail addosso ad un giovane e viene pestato: aggressore condannato per la lite in discoteca

Il cocktail con tanto ghiaccio appena pagato e rovesciato addosso alle persone e per terra. Tanto è bastato per scatenare una lite furiosa tra alcuni avventori di un locale di Castiglione del Lago. E uno dei clienti è finito all’ospedale con 35 giorni di malattia.

Protagonisti della vicenda due giovani che la sera del 16 marzo del 2019 si trovavano nella stessa discoteca a Castiglione del Lago. All’improvviso uno dei due avrebbe aggredito l’altro, senza motivo. Secondo il racconto di alcuni testimoni, pochi istanti prima sarebbe volato, invece, un bicchiere con bevanda e ghiaccio, finendo addosso ad uno dei due.

Questo avrebbe provocato la lite e l’aggressione “alle spalle” con “due pugni al volto” e l’avversario che cadeva per terra e l’imputato che avrebbe proseguito nell’aggressione “sferrandogli diversi calci al volto e in altre parti del corpo, con ciò cagionandogli la frattura composta del condilo mandibolare a destra, da cui derivava una malattia giudicata guaribile in 35 giorni”.

L’imputato, difeso dall’avvocato Mattia Masotti, è stato condannato a 6 mesi di reclusione. Alla vittima, assistita dall’avvocato Stefano Frasca, una provvisionale di 3mila euro.