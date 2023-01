Ricostruzione, a Norcia quasi 1.500 pratiche presentate: è il primo tra i comuni colpiti dal sisma del 2016

Sono 1492 le pratiche presentate, con 851 cantieri aperti e 522 già completati. Numeri che collocano Norcia al primo posto per domande presentate tra i comuni colpiti dal sisma del 2016. Seguono Tolentino, Amatrice ed Ascoli Piceno.

I dati sono emersi dall'incontro che il commissario straordinario alla ricostruzione uscente, Giovanni Legnini, ha tenuto questa mattina insieme al suo successore, Guido Castelli.

“Questi numeri danno il senso del grande lavoro svolto e di come la sinergia tra Struttura Commissariale, Regione e Comune sia stata fondamentale” ha commentato il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. “Oggi tutti abbiamo espresso la nostra gratitudine al commissario Legnini e augurato buon lavoro al nuovo commissario Guido Castelli. Siamo certi che il commissario Castelli sarà in grado di portare avanti il percorso intrapreso , dare risposte ai nostri conittadini e continuare il processo di ricostruzione con rinnovata energia e collegialità. Da parte nostra continuerà ad esserci piena disponibilità e collaborazione per la ricostruzione del più grande cantiere d'Europa” conclude Alemanno.

I dati relativi alla ricostruzione privata sono ricavati e forniti su base mensile dagli Uffici Speciali della ricostruzione delle quattro regioni. Dal prossimo 16 gennaio potranno essere ricavati in tempo reale dalla nuova piattaforma telematica Ge.Di.Si.