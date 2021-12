Natale 2021: posticipati a Santo Stefano i servizi di raccolta differenziata "porta a porta" a Città di Castello, San Giustino e Pietralunga

Posticipati al giorno di Santo Stefano i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” di sabato 25 dicembre a Città di Castello, San Giustino e Pietralunga.

Per Natale Sogepu ha concordato con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Città di Castello, San Giustino e Pietralunga di posticipare a domenica 26 dicembre, Santo Stefano, i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” di sabato 25 dicembre.

A Città di Castello, la modifica riguarderà raccolta dell’umido organico nel centro storico e il ritiro del rifiuto non recuperabile nella zona gialla (La Tina, Madonna del Latte, Montedoro, Meltina, Rignaldello, Pesci d’Oro, Casella) e nella zona sud (Trestina, San Secondo, Croce di Castiglione, Promano, Cinquemiglia, Santa Lucia, Cornetto, Fabbrecce, Garavelle, San Maiano).

A San Giustino saranno posticipati la raccolta dei pannoloni e dei pannolini, il ritiro del vetro e delle lattine nella zona 1 e dell’umido organico presso le attività ristorative, mentre a Pietralunga slitterà la raccolta del rifiuto non recuperabile nel centro storico.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è a disposizione il numero verde di Sogepu 800.132152.