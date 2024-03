Raccolta differenziata, multati tre "furbetti" per l'abbandono di rifiuti

Comune di Todi e Gesenu hanno avviato un programma di controllo della raccolta dei rifiuti nel centro storico, a seguito del verificarsi di comportamenti non corretti circa la raccolta differenziata. I primi accertamenti da parte della Polizia Municipale, avviati incrociando le segnalazioni di Gesenu con quelle dell'Ufficio Tributi, supportate poi da riscontri oggettivi tramite i sistemi di video sorveglianza, hanno portato già all'emissione di tre sanzioni a carico di altrettanti cittadini per raccolta differenziata non conforme alla normativa in vigore.

"Le attività di controllo - viene sottolineato in una nota - proseguiranno, anche con l'ausilio di fototrappole, per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in aperta campagna, con conseguente degrado, rischio di inquinamento e costi di smaltimento a carico del bilancio dell'ente". A riguardo gli uffici invitano i cittadini a vigilare e segnalare casi di cui dovessero essere testimoni di quello che è a tutti gli effetti un reato.

"Nell'apprezzare il lavoro messo in atto in modo coordinato e congiunto dall'assessore comunale Elena Baglioni, del Comandante Giuseppe Padricelli e della dirigente del servizio Maria Rita Scimmi - sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - torno a chiedere a tutti i cittadini il massimo senso civico e una maggiore partecipazione nel contrasto di comportamenti che recando danno al patrimonio pubblico e quindi a tutta la collettività".

La Polizia municipale informa inoltre che proseguono i controlli lungo le strade con il "Targa System" per accertare la regolarità dei mezzi in materia di revisioni e assicurazioni, controlli che nell'ultima settimana hanno portato al sequestro di un veicolo.