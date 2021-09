Provincia di Perugia: altre 4 famiglie afgane accolte dopo la drammatica la presa del potere dei Talebani

In Umbria continua l'opera di accoglienza delle famiglie di profughi afgani che hanno collaborato con le nostre istituzioni militari nel periodo della missione anti-terrorismo. Una fuga salva-vita giustificata dal ritorno dei Talebani al potere e l'addio degli alleati. Nelle prossime ore arriveranno altre 4 famiglie in provincia di Perugia e un altro nucleo in provincia di Terni; nello specifico 3 - formate da 4 persone - ospitate a Corciano e un'altra invece a Foligno. La rete di accoglienza umbra si è subito mobilitata per trovare in via straordinaria alloggi alternativi e mettere in campo un piano di aiuti finalizzati all'integrazione. Nei giorni precedenti in Umbria era arrivata una famiglia afgana destinata a Spello.