Bastia Umbria, in arrivo 15 parcheggi rosa per future mamme e per bimbi fino ai due anni

Parcheggi rosa a Bastia Umbra grazie a un investimento di 14.000 euro. Il Comune ha finanziato la realizzazione di 15 stalli rosa da destinarsi a donne in attesa e a genitori che viaggiano con bambini fino ai due anni d’età. Con lo stesso investimento ha coperto le spese sostenute per la istituzione, nell’anno 2021, di 11 stalli riservati a persone con disabilità e la previsione, deliberata dalla Giunta di Bastia a favore degli stessi destinatari, per la gratuità della sosta negli spazi a pagamento del Comune.

Nel 2020 la Regione Umbria ha approvato il progetto sulle Comunità Locali e Bastia Umbra è stato tra i 7 comuni umbri premiati con un contributo pari a euro 15.000,00 coi quali è stato in parte finanziato l’acquisto dell’automezzo adibito a ufficio mobile della Polizia Locale.

Nel 2021 insieme ad altri 129 comuni in tutta Italia è stato destinatario, di un contributo statale pari a 15.800 euro per un progetto di contrasto allo spaccio e detenzione di stupefacenti. Grazie a questo contributo sono state istallate ulteriori 5 telecamere di videosorveglianza nei pressi dei principali plessi scolastici e nelle zone di aggregazione in prossimità di questi.

Attualmente il sistema consta di 82 telecamere di videosorveglianza, 6 telecamere lettura targhe in collegamento con le centrali operative del Commissariato e della Compagnia Carabinieri di Assisi e una telecamera “stand alone” ad altissima definizione, che viene condivisa tra le forze dell'ordine operanti sul territorio.

" Un impegno - tiene a precisare il sindaco Paola Lungarotti - che non si limita solo al controllo, a questo si affiancano e si integrano attività di informazione/formazione in particolare nelle scuole per la promozione dell'educazione alla legalità e la lotta al bullismo e al cyberbullismo".