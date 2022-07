Paciano, pino tagliato per costruire la rotatoria: la protesta

I lavori stradali a Poderaccio basso, nel comune di Paciano, fanno infuriare i residenti. Per costruire la rotatoria è stato tagliato un grosso pino che sorgeva nella zona di collegamento tra lo svincolo della strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola e la strada provicinale 310 per Paciano. Il costo dei lavori è quantificato per oltre 600mila euro.

L'albero, scrive una residente, è stato "sacrificato per una colata di cemento. Una scelta poco sostenibile".