Norcia torna a essere Città Slow

Il vivere sano, in armonia con la bellezza dell' ambiente circostante e nella salubrità del clima sono alcuni elementi che caratterizzano Norcia e il suo territorio. Prerogative che identificano i canoni imprescindibili dell'associazione Città Slow, che promuove proprio uno stile di vita che risponde a questi criteri di benessere e sostenibili, particolarmente ricercati in questi ultimi tempi. La città di Norcia è dunque da oggi tornata ad essere, a pieno titolo, membro dell'Associazione Città Slow che grazie alla sua rete sviluppa lo scambio di buone pratiche a livello mondiale, promuovendo uno stile di vita volto al benessere e alla sostenibilità.

L'adesione è stata formalizzata oggi dal presidente di Città Slow International Mauro Migliorini che ha consegnato il riconoscimento e la bandiera ufficiale alla città di San Benedetto direttamente al Sindaco Nicola Alemanno e all'Assessore alla Cultura e Turismo, che stanno partecipando al 'Cittàslow General Assembly' in corso ad Orvieto.

"Siamo orgogliosi di riprendere un cammino improvvidamente interrotto negli anni passati, sulle orme dell'intuizione di Paolo Saturnini sindaco di Greve in Chianti, purtroppo recentemente scomparso. Una grande intuizione la sua che ha tracciato la strada per una sostenibilità dal basso, la sostenibilità di comunità resilienti come la nostra" ha detto il sindaco.