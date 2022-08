A Norcia tornano i ragazzi del Corpo europeo di solidarietà, una tradizione nata con il terremoto

Sono tornati a Norcia i ragazzi del Corpo europeo di solidarietà. Per la settima volta, dall'estate 2017, hanno raggiunto la città di san Benedetto. Ad attenderli il sindaco e l'assessore alla Cultura e Politiche Sociali.

“Si rinnova un' esperienza ben consolidata nella nostra città e che si integra appieno con le attività delle molteplici realtà e associazioni del territorio. Sarete ambasciatori nel mondo della nostra città e vi auguriamo che la permanenza in città posso contribuire alla vostra formazione e crescita sia personale che professionale” dichiara l' assessore Giuseppina Perla.

“Puntiamo molto sulla freschezza e l'energia positiva e propositiva dei giovani, è un valore aggiunto e da nuovo sprint alle iniziative che proponiamo e che vi vedranno partecipi in questi due mesi in città, come nei ìnumerosi eventi previsti per le serata di agosto ma anche interagendo con le associazioni del nostro tessuto culturale.La vostra presenza – continua - è infatti particolarmente gradita, apprezzata e attesa, come ad esempio dai bambini del centro estivo comunale 'Il Monello' e dall'Associazione Tutti i Colori del Mondo”..

Il progetto è finanziato dal programma dei Corpi europei di solidarietà della Commissione europea, tramite l’Agenzia nazionale per i giovani, è coordinato da Associazione Kora con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Norcia.

I ragazzi dei Corpi di solidarietà collaboreranno in particolare con associazioni, centro estivo, con l'ufficio turismo e cultura per il supporto agli eventi dell'estate e organizzando anche corsi di inglese.