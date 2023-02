Spoleto, molesta passanti e clienti al centro commerciale: identificato e messo su un treno dalla Polizia

Molesta i passanti davanti al centro commerciale e un cittadino chiama la Polizia.

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti per la presenza di una 60enne, senza fissa dimora, che stava importunando i passanti e gli avventori di alcune attività.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato avvicinato e sottoposto a un controllo. Dalle verifiche è emerso che era destinatario di un foglio di via dal Comune di Spoleto, emesso dal Questore di Perugia il 4 novembre 2022.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Spoleto per le attività di rito, l’uomo è stato denunciato per inottemperanza al provvedimento e poi scortato presso la stazione ferroviaria per abbandonare il territorio comunale.