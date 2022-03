Marsciano, donna muore per un malore dopo la scoperta del furto in casa. Il sindaco: "Lo Stato deve ascoltarci: abbiamo bisogno di più forze dell'ordine"

Scopre di essere stata derubata da alcuni topi d'appartamento e subito dopo subisce un malore letale. E' accaduto a Papiano, frazione di Marsciano, la sera di domenica scorsa. Vittima una donna che era residente in una delle case che erano state visitate da una banda di predoni che hanno fatto razzie in diversi territori del comune. Il dramma è avvenuto poco dopo rientrata nell'alloggio che era stato completamente messo a soqquadro per cercare la refurtiva. La conferma è arrivata dal sindaco Francesca Mele che ha manifestato alla famiglia il profondo cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale.

“Per questo come per gli altri episodi di criminalità che interessano il territorio – afferma il sindaco Francesca Mele – siamo in costante contatto con le Forze dell’ordine che operano a Marsciano econ le autorità, a partire dal Comando regionale dei Carabinieri e dalla Prefettura, con cui prosegue il lavoro legato alla realizzazione della nuova Caserma e all’implementazione del numero di carabinieri presenti sul territorio. Proprio il rafforzamento dell’organico, insieme al progetto di videosorveglianza, è l’intervento prioritario da attuare e quello che, traducendosi in un potenziamento del controllo del territorio, avrebbe un impatto maggiore in termini di sicurezza. L’attuale organico effettivo di Forze dell’ordine è assolutamente insufficiente per un comune che, per la sua estensione e per la presenza di numerose frazioni e nuclei abitati sparsi, è già di suo ben difficile da controllare".

Il sindaco da tempo si sta battendo sul fronte sicurezza sia con risorse proprie che tramite appelli per potenziare l'organico delle forze dell'ordine: "Su questo torno quindi a fare un appello alle autorità preposte affinché prendano atto della situazione critica che come comunità stiamo vivendo a causa dei continui furti che interessano indistintamente tutto il nostro territorio e provvedano stabilmente a quel rafforzamento di organico non più procrastinabile. Si tratta di un segnale di attenzione che lo Stato deve assolutamente dare per sostenere il lavoro di contrasto alla criminalità che i Carabinieri della caserma di Marsciano stanno svolgendo con competenza e abnegazione pur in mancanza di un numero adeguato di risorse umane”.