Marsciano, sicurezza stradale per arginare gli incidenti: nuova segnaletica e dossi artificiali

Due dossi con attraversamento pedonale sono stati realizzati in via della Molinella nel quartiere di Ammeto a Marsciano. “Da molti anni – spiegano Patrizia Trequattrini e Robero Lepanti, rispettivamente assessore alla viabilità e consigliere comunale con delega al miglioramento della viabilità nei centri abitati – gli abitanti di via della Molinella lamentano la pericolosità dovuta all’eccessiva velocità che caratterizza il traffico veicolare in quella via, utilizzata non solo dai residenti del quartiere ma anche da chi si sposta da e per la zona di Collelungo. Ora, finalmente, con la realizzazione dei dossi si può risolvere questo annoso problema di sicurezza sia per i pedoni che per lo stesso traffico locale”. Insieme ai dossi per la riduzione della velocità dei veicoli il Comune è intervenuto anche con l’istallazione di nuova segnaletica verticale.