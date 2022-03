Se si avvicina più di 500 metri scattano le manette, marito violento "cacciato" da casa

Una donna ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Campello sul Clitunno, stanca dei maltrattamenti del proprio compagno. Un intervento rapido che ha portato al divieto di avvicinamento dell'uomo alla compagna e nei luoghi da lei frequentati abitualmente.

La misura cautelare nei confronti dell'uomo è scaturita da una denuncia presentata dalla donna a seguito di una lite molto accessa tra i due nella loro abitazione. Litigio che aveva richiesto l'intervento di una pattuglia del Radiomobile.

Qualche giorno dopo la donna si era recata in caserma per denunciare una serie di maltrattamenti che subiva da tempo. Secondo la nuova normativa del "codice rosso" per la violenza familiare e di genere, sono subito scattati i provvedimenti.

L'uomo, quindi, è stato raggiunto dalla misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'obbligo di restare ad una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati abitualmente dalla moglie che subiva vessazioni da diversi anni, ma che non aveva mai denunciato.