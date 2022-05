Sicurezza, controlli nel comprensorio del Trasimeno: multe e denunce

Controlli intensificati nel comprensorio del Trasimeno. Città della Pieve, Panicale, Magione e Tuoro sul Trasimeno sono i territori su cui si è intensificati, nei giorni scorsi, l’attività dei carabinieri. Sono stati controllati 23 veicoli e un uomo è stato multato perché guidava senza aver mai ottenuto la patente. Un 55enne è stato segnalato come assuntore perché trovato con un grammo di cocaina, mentre un altro è stato denunciato perché, pur essendo il custode di un’auto sottoposta a sequestro, l’avrebbe utilizzata per viaggiare per circa 2.500 chilometri nelle ultime tre settimane.

Nei giorni precedenti, inoltre, i carabinieri della compagnia di Città della Pieve hanno controllato complessivamente 330 persone, di cui 91 già note, e 182 veicoli.

Durante queste attività, sono state elevate 9 contravvenzioni al Codice della strada. Sono stati verificati 37 green pass e 21 esercizi commerciali, senza riscontrare violazioni.

I militari della stazione di Magione, infine, hanno controllato un automobilista trovato con un tasso alcolico pari a 1,99 grammi per litro. È stato denunciato.