Foligno: la mamma litiga in piazza con il compagno, la figlia spaventata chiama la Polizia

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Foligno sono intervenuti in piazza San Domenico dove era stata segnalata un'accesa lite fra un uomo e la propria compagna.

A richiedere l’aiuto della Polizia di Stato è stata la figlia della donna, preoccupata per l’incolumità della madre a causa dell’atteggiamento aggressivo del compagno.

Giunti sul posto gli agenti hanno parlato con la donna, in quanto il compagno si era allontanato dalla piazza per tornare a casa. I poliziotti hanno accompagnato la donna presso la sua abitazione dove, ad attenderla, c’era il compagno identificato come un cittadino nordafricano.

Gli agenti, vista la situazione di tensione, hanno invitato l’uomo a tenere una condotta meno aggressiva, anche a tutela della serenità della figlia della compagna. Il 30enne ha così deciso di allontanarsi spontaneamente dall’abitazione.