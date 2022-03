Lite dal meccanico per la moto non riparata, interviene la Polizia

Lite per la mancata riparazione della motocicletta, deve intervenire la Polizia per calmare gli animi di meccanico e cliente.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti a Bastia Umbra per la lite scoppiata tra il titolare di un’officina e un cliente. Il motivo che aveva scatenato la lite sarebbe stato le lungaggini nella riparazione del mezzo da parte del meccanico. Il cliente avrebbe voluto rientrare in possesso della moto quanto prima, mentre il riparatore non aveva avuto ancora tempo di mettere mano al mezzo.

Il disaccordo tra i due era sfocaito in aperta lite, dai toni molto accesi, tanto che un vicino aveva chiamato subito la Polizia.

Gli agenti hanno invitato il proprietario della moto a rivolgersi ad un'altra officina se non era soddisfatto. Dopodiché, riportata la calma tra le parti, gli agenti hanno invitato sia il titolare dell’officina sia il cliente, a evitare comportamenti che possano degenerare in condotte penalmente rilevanti.