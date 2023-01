La commessa intuisce le loro "manovre" e chiama la polizia: in borsa e sotto la giacca tre paia di pantaloni

Shopping di coppia ma senza pagare. Tre paia di pantaloni nascosti in borsa o sotto alla giacca. Ma i movimenti sospetti della coppia sono stati notati dalla commessa del negozio di Foligno che ha allertato gli agenti del commissariato. In particolare, la donna era stata vista occultare due paia di pantaloni all’interno di una borsa a tracolla. L’uomo, invece, che era entrato in negozio con lei, aveva a sua volta nascosto qualcosa dentro al giaccone.

Gli agenti hanno proceduto al controllo dell’uomo e della donna, rinvenendo tre paia di pantaloni, precedentemente sottratti, del valore complessivo di diverse decine di euro.

A carico delle due persone – già note alla Polizia – è dunque scattata una denuncia per concorso nel reato di furto. Inoltre, trattandosi di due persone non residenti a Foligno, i poliziotti hanno attivato le procedure finalizzate alla irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio folignate.