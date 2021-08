ISCRIZIONE RECORD - Angela Martellini, ha 102 anni e da 60 ha la tessera della Cgil

Angela Martellini di Foligno è stata premiata come l’iscritta più longeva alla Cgil: ha 102 anni ed è tesserata da oltre 60.

La più longeva tra gli iscritti alla Camera del lavoro di Foligno a ottobre compirà 102 anni e da oltre 60 è tesserata con la Cgil E questa mattina, una delegazione della Cgil e del sindacato pensionati Spi l’ha raggiunta presso l’istituto in cui è ospitata per consegnarle una targa di riconoscimento e ringraziamento per la lunghissima militanza.

"Prima come maestra e poi come pensionata dal dopoguerra hai sempre continuato a contribuire insieme alla la tua Cgil alla crescita del movimento dei lavoratori - hanno detto porgendo il riconoscimento Mario Bravi dello Spi Cgil di Perugia, Angelo Scatena, della Camera del Lavoro, Dino Baldoni, Giuseppina Nataletti e Francesca Gianformaggio della Lega pensionati di Foligno - per questo ti siamo grati e continueremo insieme a batterci per gli ideali comuni: giustizia, democrazia e libertà".