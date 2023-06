Polo estivo 0-6 a Tavernelle di Panicale, giochi e laboratori per bambini per un'estate speciale

Inizia il 3 luglio, per terminare l’11 agosto, il Polo Estivo 0-6 di Tavernelle. Il centro estivo, sostenuto dalle amministrazioni comunali di Panicale e Piegaro, si rivolge a bambini da un anno (primo anno frequenza nido) ai 5 anni (frequenza ultimo anno della scuola dell’infanzia). Si svolgerà presso il nido intercomunale “Le Piccole Impronte”, la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” e il nido “La Tana degli Orsetti” con le attività laboratoriali che saranno attivate in base a più campi di esperienza, in linea con i centri di interesse. Nello specifico saranno proposti laboratori grafico-pittorici, di lettura e di mediazione musicale, di riciclo creativo e di motricità.

“Il percorso progettuale di un polo estivo congiunto, estensione di un percorso pedagogico più ampio tra i tre servizi sopracitati, rappresenta e assume in questa cornice un valore doppio - sostengono Maurizia Poggiani, direttrice della scuola dell’infanzia paritaria ‘Monumento ai Caduti’ e Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput - Da tre anni a questa parte, infatti, non ci si è solo limitati a rispondere alle esigenze di socialità estive per i bambini del territorio. È stato proposto un percorso di continuità strutturato e ricco di proposte ai bambini. È stato fornito un prezioso supporto alla genitorialità con la promozione di tavole rotonde sull’infanzia, condotte da professionisti dell’età evolutiva. Tutto ciò a testimonianza di come un servizio intercomunale pubblico e due servizi privati (distanti pochi metri l’uno dagli altri) possano, concettualmente accomunati dalla stessa idea di infanzia e della volontà di proporre ai bambini un percorso pedagogico di qualità, non solo fornire esaurienti risposte ai bisogni dei bambini, ma anche diffondere la cultura dell’infanzia e supportare fattivamente la genitorialità”.

Il Polo Estivo 0-6 rappresenta oramai da tre anni un punto di riferimento per l’infanzia del territorio della Val Nestore. L’importante percorso ludico-progettuale è stato promosso e sostenuto, subito dopo la fine del lockdown nel 2020, dalle amministrazioni comunali di Panicale e Piegaro che hanno mostrato in questo senso una politica di lungimiranza e di visione innovativa come risposta alle nuove esigenze del territorio. Nel corso delle tre edizioni sono state centinaia le presenze di bambini, segno evidente della qualità della programmazione e delle proposte ludico-esperienziali pensate per i bambini.

“Tale percorso è stato possibile solo grazie alle amministrazioni comunali di Panicale e Piegaro, che hanno stimolato tre anni fa un confronto garantendo un prezioso supporto alla progettualità. Per i prossimi anni verrà intensificato il percorso progettuale di continuità, momenti formativi ed informativi per le famiglie e verrà creato materialmente un passaggio tra i tre servizi – concludono Poggiani e Bonini - In questo modo fisicamente i bambini potranno avere a disposizione un contesto outdoor più ampio e ricco, con la creazione di laboratori ludico-espressivi e di angoli pedagogici che favoriranno una pluralità di proposte educative ed esperienziali”.