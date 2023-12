Stimolare il linguaggio attraverso il gioco, la lettura e la musica, genitori a lezione dagli esperti di infanzia

Stimolare il linguaggio attraverso il gioco, la lettura e la musica attraverso i consigli degli esperti di infanzia. È quanto propone l’incontro che si svolgerà presso i locali della Pro loco “Cinque Mulini” di Magione, con lo scopo di generare uno spazio inclusivo in cui poter supportare una genitorialità consapevole. L’appuntamento per i genitori che vorranno confrontarsi con gli esperti, nell’ambito degli incontri formativi per le famiglie dei bimbi dell’asilo nido “Paperino” di Magione, si svolgerà martedì 12 dicembre alle ore 16, con la logopedista Martina Casali per affrontare il tema dello sviluppo del linguaggio e del ruolo genitoriale.

“I genitori rappresentano una risorsa fondamentale per la promozione dello sviluppo del linguaggio perché possono, da un lato, attuare azioni precoci volte a proteggere lo sviluppo linguistico, e dall’altro possono prevenire o limitare eventuali ritardi o disturbi evitando abitudini viziate – afferma la dottoressa Martina Casali - La lettura e l’ascolto della musica sono fondamentali. Durante il periodo definito ‘stadio prelinguistico’ è importante proteggere lo sviluppo delle funzioni orali. Tra le azioni più importanti volte a favorire uno sviluppo fisiologico-funzionale delle funzioni orali si individuano: l’allattamento al seno, l’alimentazione complementare a richiesta con introduzione di consistenze solido-morbide fin da subito e i lavaggi nasali. Risulta inoltre utile evitare o ridurre l’utilizzo di ciucci e biberon. Qualora vengano utilizzati è importante scegliere prodotti di buona qualità”.

L’asilo nido comunale “Paperino” è da sempre particolarmente attivo nella programmazione di incontri interattivi per supportare i genitori e renderli partecipi delle attività educative che si svolgono durante l’anno. “Il 12 dicembre si parlerà di infanzia, di linguaggio e di come sostenerne lo sviluppo nella fascia 0-6 grazie alla preziosa conduzione della logopedista Martina Casali, che ringrazio per aver accolto il nostro invito - sostiene Robert Bonini coordinatore pedagogico Rete Lilliput Cooperativa Polis - Ringrazio Eleonora Maghini, assessore all’istruzione e politiche sociali e tutta l’amministrazione comunale di Magione per il grande supporto che ci fornisce anche nella strutturazione e nell’organizzazione di questi eventi dedicati alle famiglie. Un forte ringraziamento a Daniele Bolloni e alla Pro loco Cinque Mulini di Casenuove per ospitare nei propri locali eventi in-formativi dedicati alle famiglie del territorio”.

“Coinvolgere le famiglie nella scuola e nella formazione è uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dall’inizio – dice Eleonora Maghini, assessore all’istruzione di Magione - Genitori non si diventa da un giorno all’altro, ma si cresce confrontandosi con le proprie paure e insicurezza, condividendo esperienze positive e mettendosi a disposizione degli altri, attraverso un confronto aperto con gli esperti. Continueremo, quindi, a proporre con questo gruppo, costituito da amministratori, educatrici, genitori e bambini, iniziative che vanno in questa direzione”.