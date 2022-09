Gubbio, prelievi con il bancomat rubato a un'anziana: denunciata

La borsa nel carrello della spesa così da poter essere libera di fare acquisti. Per poi accorgersi, una volta alla cassa di un supermercato di Gubbio, che la borsa stessa non c'era più. Sparita, con essa i soldi, 250 euro, e i documenti. E anche altri euro, 600, prelevati con il bancomat nel tempo in cui l'anziana si era accorta della mancanza della borsa e aveva fatto l'estratto conto. Allertati i carabinieri, hanno iniziato a verificare i filmati della videosorveglianza del negozio e dello sportello dove erano avvenuti inprelievi. Puntando l'attenzione su una donna, la stessa che avevano fermato poco prima, dopo la segnalazione di un'altra anziana, anche lei derubata della borsa. In questo caso, la vittima si era subito accorto e chiamato le forze dell'ordine. La donna è stata denunciata, l'autorità giudiziaria sta valutando l'ipotesi di applicare il divieto di rientro nel territorio comunale.