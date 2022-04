Gubbio, mascherine Ffp2 e altri divieti per poter partecipare alla Festa dei Ceri

Mascherine per la discesa dei Ceri in città. Lo ha stabilito il sindaco Filippo Mario Stirati con un'ordinanza, dispondendo anche una serie di incombenze per lo svolgimento della festa eugubine. Vietato partecipare con passeggini, cani o animali, bottiglie in vetro e contenitori in metallo, vietati anche bici, monopattini, droni, caschi e divieto assoluto di posizionare scale, seggiole e sgabelli.

Non si potrà entrare in piazza con zaini, borse, marsupi, borse frigo, trolley, ma anche armi, coltelli, bastoni e fuochi d'artificio. Obbligo di mascherine preferibilemente Ffp2 in piazza Grande e lungo il percorso.

Nel dettaglio, nell’ordinanza pubblicata qui viene chiesto a quanti (ceraioli, membri della Banda comunale, partecipanti alla sfilata e astanti in generale) parteciperanno alla discesa dei Ceri il prossimo 1 Maggio di indossare mascherine, preferibilmente di tipo FFP2, all’aperto (sono esentati dall’obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, i membri della banda che suonino strumenti a fiato, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo incompatibile con l’uso del dispositivo).

Nell’ordinanza, inoltre, viene espresso il divieto di far salire sui Ceri e sulle barelle i piccoli ceraioli e viene consentito, sempre per domenica 1 maggio, l’ingresso al Palazzo dei Consoli, insieme ai Ceri, unicamente ai ceraioli indicati negli elenchi forniti dalle Famiglie Ceraiole.

La stessa ordinanza firmata dal sindaco rammenta che, ai sensi dell’art. 22 c.5 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, è vietato su aree pubbliche, fatte salve quelle appositamente attrezzate, l’uso di bracieri, griglie e barbecue.

Le forze dell’ordine presenti sul territorio saranno incaricate della vigilanza e dell’esecuzione dell’ordinanza.