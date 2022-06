Gualdo Tadino e Spello in lutto, addio al notaio Antonio Fabi (59 anni). Decisi i funerali. Ha dato un grande contributo al sociale

Le città di Gualdo Tadino e Spello sono in lutto per la scomparsa improvvisa a soli 59 anni di uno dei notai più conosciuti e amati in Umbria: Antonio Fabi. Il professionista si è spento nella giornata del 14 giugno e i funerali sono previsti giovedì 16 giugno 2022 alle ore 16 con rito Cattolico presso la Chiesa Santa Maria Maggiore di Spelllo. E nella città della infiorata sarà sepolto, dimostrando ancora una volta forte legame con la sua città d'origine nonostante molti decenni vissuti professionalmente e civilmente a Gualdo Tadino. Fabi lascia la moglie Lucilla e i figli Alice e Pietro. Il notaio Fabi è stato punto di riferimento di centinaia di cittadini, liberi professionisti e imprenditori. Ma non solo, infatti, attraverso il suo studio - laboratorio professionale molti giovani laureati - ha sostenuto il tessuto sociale, sportivo (bici e podista) e ludico della città. Per anni ha offerto il premio migliore corteo storico nell'ambito della festa per eccelenza di Gualdo Tadino: i Giochi de le Porte. Moltissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo.