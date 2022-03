Gualdo Tadino, ecco la rivoluzione dei parcheggi: strisce blu, posti riservati da richiedere, sosta residenti e aree libere

La rivoluzione del traffico in centro storico ma anche nella prima cerchia esterna è stata ufficialmente presentata dall'amministrazione comunale di Gualdo Tadino e dal comandante della Municipale Gianluca Bertoldi. Non sarà immediata perchè prima saranno terminati i lavori in Corso Piave (pavimentazione e marciapiedi) e poi scatterà la segnaletica, i nuovi parchimetri e infine le regole per residenti e utenti esterni. Si ipotizia - secondo l'assessore Franceschini - entro il mese di Aprile. Un lasso di tempo necessario anche per informare correttamente i cittadini. "Abbiamo deciso di mettere mano - ha spiegato il sindaco Presciutti - ad una situazione he assomigliava ad una giungla dove tutto era concesso: addirittura c'erano auto in sosta ormai ferme da mesi che per rimuoverle è stato necessario ricaricare le batterie. L'obiettivo è permettere a tutti di avere la possibilità di salire in centro e di trovare un parcheggio (seppur a pagamento) e ai residenti dare certezze sulla sosta senza essere più vincolati. Anche per questo abbiamo deciso di fare dei lavori di arredo urbano nell'acropoli. Vogliamo che sia più attrattiva e fruibile per tutti". Entriamo nelle specifico del piano parcheggi e mobilità di Gualdo Tadino

Parcheggi a pagamento. Quanti? 210. Dove? Via Calai, Piaxa XX Settembre, Via Storelli, Piazza Marconi, Piazza del Beato Angelo, Piazza Garibaldi, Piazza Martiri, Parcheggio Coperto (primo e secondo piano), Via Bersaglieri Alta. La Tariffa oraria? Massimo 1 euro all'ora, minimo 50 centesimi all'ora (varia da zona a zona). L'incasso sarà effettuato tramite nuove parcometri. Abbonamenti? Sì, ecco quali: per l'intera giornata 5 euro o 2,50 euro a secondo delle zone. Mensile: massimo 40 euro, minimo 20 euro. Chi lo può richiedere? Residenti, commercianti, liberi professionisti e lavoratori del centro storico. IMPORTANTE: Le strisce blu saranno a pagamento dalle 8.00 alle 18 per il periodo invernale (primo ottobre fino al 31 aprile) e nel periodo estivo dalle 18 alle 20 sia per i giorni feriali e festivi.

POSTI RISERVATI: Il Comune, come ha riferito il sindaco, aprirà un bando di interesse per chi vuole aggiudicarsi un posto fisso al Parcheggio Coperto Mazzini (50 euro al mese e abbonamento rigorosamente annuale) oppure in maniera gratuita in Piazza Margherità (sempre parcheggio al coperto).

PARCHEGGIO RISERVATO AI RESIDENTI . Quanti posti? 97. Dove? VIA BERSAGLIERI BASSA, PIAZZA SAN FRANCESCO, SOPRAMMURO (INTERM), LARGO PORTA ROMANA, PIAZZA GARIBALDI, CORSO PIAVE, PIAZZA DANTE, VIA C. BATTISTI, VIA DELLA ROCCA. Per quante ore al giorno? Per la prima volta i residenti non hanno una fascia oraria ma possono sostare per tutta la giornata senza rischia nulla. I requisiti? Residenza nella zona A (centro storico)., N° 1 rilascio per nucleo familiare, con la possibilità di inserire più targhe, qualora non si

abbia il possesso o la disponibilità a qualsiasi titolo di immobili accatastati come garage cat. C/6.

PARCHEGGI LIBERI. Quanti posti? 217. Dove? P.ZZA DEL BEATO ANGELO. PARCHEGGIO SANTA MARGHERITA, LARGO VOLONTARI DEL SANGUE, P.ZZA MAZZINI, VIA DELLA RESISTENZA, P.ZZA DON BERRETTINI 21

Saranno implementati posti riservati ai disabili e presto anche previste le strisce rosa riservate alle donne incinte o ai genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato permesso rosa. Il progetto, come ricordato dal sindaco e dall'assessore Franceschini sarà per il primo anno sperimentale e dunque si cercherà di fare nel corso del tempo delle modifiche se emergeranno della criticità.

SCARICA LA MAPPA DEI PARCHEGGI - Mappa parcheggi-2