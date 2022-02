Incidente furgone contro rimorchio di un Tir, grave 55enne di Gualdo Tadino: il quadro clinico, dopo tre giorni di ricovero

"Condizioni stabili ma resta un quadro clinico complicato tanto che la prognosi non può essere ancora sciolta": è questo l'ultimo bollettino medico informale che arriva dall'Ospedale di Perugia a riguardo dell'autotrasportore di Gualdo Tadino, 55 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla E45 nel perugino. L'uomo si trova ricoverato dal 14 febbraio scorso in terapia intensiva per i traumi e le ferite riportate sul corpo. L'impatto è stato devastante purtroppo: con il suo furgone adibito al trasporto si è scontrato con il rimorchio di un mezzo pesante. La cabina si è infilata sotto il container andando soprattutto a colpire la parte del guidatore.