Screening anti-covid a Gualdo a Nocera per studenti e insegnanti: tamponi positivi sotto il 3%. "A scuola senza se, senza ma"

Non tutta la popolazione studentesca è stata mappata - essendo su base volontaria - ma la stragrande maggioranza sì per un ritorno a scuola tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra dopo aver intercettato il potenziali positivi al Covid asintomatici. Oltre che a proteggere così le famiglie si cerca in tutti i modi anche di evitare il ritorno in dad - lezioni a distanza - che ha fortemente penalizzato istruzione e socialità. I sindaci Presciutti e Caparvi hanno messo in campo una vera e propria task-force per portare avanti un0 screening a tappeto. A Gualdo Tadino - forte adesione, ma non c'è un dato ufficiale - solo il 3% dei tamponi effettuati è risultato positivo.

Un risultato molto positivo che ha confermato la volontà del sindaco di non fare come altri colleghi - pochi in verità - di chiudere per una settimana le scuole con una ordinanza comunale. "Da oggi pertanto le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel nostro comune riprenderanno regolarmente in presenza così come previsto dai provvedimenti di governo e regione": ha ribadito il primo cittadino spiegando che è necessario "mantenere la calma è un momento difficile ma dobbiamo comunque andare avanti".

Dati addirittura più bassi quelli registrati nello screening della popolazione scolastica (studenti, docenti e personale ATA) del comune di Nocera Umbra e Valtopina. Hanno preso parte 412 persone (circa il 60% degli aventi diritto). Sono risultate positive 6 persone ovvero circa l’uno percento (1%). Scuole riaperte anche qui.

"Sento di accese discussioni tra addetti ai lavori - ha scritto Caparvi - genitori e sindaci “eroi”, che vogliono contraddire aprioristicamente la regione Umbria, in merito alla chiusura delle scuole. Qualcuno mi può spiegare come si può chiudere un’attività primaria, fondamentale, come quella scolastica sulla base di una media del 1% di positivi? Avremo a che fare con il covid per molto altro tempo e dobbiamo definitivamente imparare a conviverci. Servono vaccini e screening per evitare l’esponenzialità dei numeri, il resto è convivenza". Ovviamente se il quadro epidemiologico muterà anche Nocera Umbria è pronta "a prendere le dovute contromisure ma in questo momento tutto ciò non esiste".