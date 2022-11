Gli sparisce lo zaino mentre è impegnato sul set della fiction, i carabinieri di Valfabbrica glielo ritrovano

Dal furgone gli era sparito lo zaino con all’interno documenti, carte di credito e vario materiale da lavoro. Lo aveva appoggiato nel mezzo di lavoro, lasciandolo aperto. Un'occasione ghiotta per il ladro che aveva colpito e derubato un operatore tv, impegnato sul set di una nota fiction che si stava girando in città.

Attivate le ricerche in tutto il comprensorio, i carabinieri di Valfabbrica si sono diretti verso un nome noto, un uomo che proprio pochi giorni prima era stato denunciato per un furto avvenuto con le stesse modalità. Rintracciato, alla fine il sospettato ha ammesso di avere lui lo zaino e ha accompagnato i militari a recuperalo, ai piedi del monte Subasio. Una zona impervia che ha reso l'operazione non particolarmente agevole. Lo zaino è stato restituito al proprietario, il presunto responsabile del furto è stato denunciato per furto aggravato.