Beccati con il furgone carico di merce, ma senza documenti fiscali: in tre denunciati per ricettazione

Beccati dopo un breve inseguimento con il furgone carico di generi alimentari e prodotti per l'igiene, dei quali non sapevano né potevano giustificare il possesso: in 3 sono stati denunciati per ricettazione.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno intercettato un furgone con a bordo tre soggetti extracomunitari, quarantenni, già noti alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora, mentre percorrevano via XV giugno. Alla vista della pattuglia dei Carabinieri il conducente ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma il mezzo è stato fermato.

All’interno del vano bagagli è stata ritrovata un’ingente quantità di merce di varia tipologia, da generi alimentari a prodotti per l’igiene personale ed oggettistica varia, dei quali i soggetti non hanno saputo fornire giustificazioni sulla provenienza.

Tutti i prodotti erano riconducibili ad una catena di supermercati. Dai controlli è emerso che il punto vendita di Foligno non aveva subito furti, ma la dubbia provenienza della merce, la mancanza di un documento di acquisto, ha fatto scattare a carico dei tre soggetti la denuncia per ricettazione e i prodotti sono stati sequestrati.